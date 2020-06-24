У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 червня – головний лікар США із інфекційних хвороб Ентоні Фаучі розповів, що вакцина проти коронавірусу може стати доступною для населення в кінці цього року або на початку наступного.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Президент Трамп приймав президента Польщі Анджея Дуду. Це перший закордонний лідер, який відвідав Білий Дім після обмежень через COVID-19. Польща намагається завоювати статус основного військового центру США та НАТО у Східній Європі.