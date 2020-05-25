Голос Америки: в США сравнили реакцию Китая на COVID-19 с Чернобылем

В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен назвал информационную политику Пекина в отношении пандемии коронавируса "китайским Чернобылем". Он заявил, что там знали о вирусе еще в ноябре, но скрывали факты вспышки болезни.

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