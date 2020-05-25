Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Голос Америки: в США сравнили реакцию Китая на COVID-19 с Чернобылем

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен назвал информационную политику Пекина в отношении пандемии коронавируса "китайским Чернобылем". Он заявил, что там знали о вирусе еще в ноябре, но скрывали факты вспышки болезни.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Несмотря на пандемию коронавируса, толпы людей заполнили пляжи в США. В штате Миссури даже состоялась масштабная вечеринка в бассейне. Это может привести к новой волне инфицирования COVID-19.

Сегодня в США День памяти, когда американцы чтят военных, погибших на службе.

Короткометражка украинского режиссера победила на онлайн-фестивале в Лос-Анджелесе.

Теги: Чернобыль Новости США Голос Америки
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
сегодня , 22:00 Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
Анна Маляр
"Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
сегодня , 17:40 "Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко