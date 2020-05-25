Голос Америки: у США порівняли реакцію Китаю на COVID-19 з Чорнобилем
У свіжому випуску "Голосу Америки" – радник з Нацбезпеки США Роберт О’Браєн назвав інформаційну політику Пекіна щодо пандемії коронавірусу "китайським Чорнобилем". Він заявив, що там знали про вірус ще у листопаді, але приховували факти спалаху хвороби.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
Попри пандемію коронавірусу, натовпи людей заповнили пляжі у США. У штаті Міссурі навіть відбулась масштабна вечірка у басейні. Це може призвести до нової хвилі інфікування на COVID-19.
Сьогодні у США День пам'яті, коли американці вшановують військових, які загинули на службі.
Короткометражка української режисерки здобула перемогу на онлайн-фестивалі у Лос-Анджелесі.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 19:40 Імовірна держзрада з боку Єрмака та Кучми: коментар СБУ про відкриття справи
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі