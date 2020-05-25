Голос Америки: у США порівняли реакцію Китаю на COVID-19 з Чорнобилем

У свіжому випуску "Голосу Америки" – радник з Нацбезпеки США Роберт О’Браєн назвав інформаційну політику Пекіна щодо пандемії коронавірусу "китайським Чорнобилем". Він заявив, що там знали про вірус ще у листопаді, але приховували факти спалаху хвороби.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

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