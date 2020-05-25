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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: у США порівняли реакцію Китаю на COVID-19 з Чорнобилем

Голос Америки - Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голосу Америки" – радник з Нацбезпеки США Роберт О’Браєн назвав інформаційну політику Пекіна щодо пандемії коронавірусу "китайським Чорнобилем". Він заявив, що там знали про вірус ще у листопаді, але приховували факти спалаху хвороби.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Попри пандемію коронавірусу, натовпи людей заповнили пляжі у США. У штаті Міссурі навіть відбулась масштабна вечірка у басейні. Це може призвести до нової хвилі інфікування на COVID-19.

Сьогодні у США День пам'яті, коли американці вшановують військових, які загинули на службі.

Короткометражка української режисерки здобула перемогу на онлайн-фестивалі у Лос-Анджелесі.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Чорнобиль Новини США Голос Америки
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