В свежем выпуске "Голоса Америки" за 3 июня – в США длится 8 ночь протестов из-за убийства Джорджа Флойда. Однако она прошла спокойнее, чем предыдущие. В большинстве городов зафиксировали меньше столкновений и случаев насилия.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В компании фейсбук заявили, что удалили несколько групп, которые обсуждали возможность принести оружие на протесты в США. Главный врач США предупредил о новой вспышке COVID-19 из-за протестов.