Голос Америки: У США зафіксували менше сутичок та випадків насильства
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 3 червня – у США триває 8 ніч протестів через вбивство Джорджа Флойда. Однак вона пройшла спокійніше, ніж попередні. У більшості міст зафіксували менше сутичок та випадків насильства.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
У компанії фейсбук заявили, що видалили кілька груп, які обговорювали можливість принести зброю на протести у США.
Головний лікар США попередив про новий спалах COVID-19 через протести.