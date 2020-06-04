У свіжому випуску "Голосу Америки" за 3 червня – у США триває 8 ніч протестів через вбивство Джорджа Флойда. Однак вона пройшла спокійніше, ніж попередні. У більшості міст зафіксували менше сутичок та випадків насильства.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У компанії фейсбук заявили, що видалили кілька груп, які обговорювали можливість принести зброю на протести у США. Головний лікар США попередив про новий спалах COVID-19 через протести.