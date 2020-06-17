В свежем выпуске "Голоса Америки" за 16 июня – в Портленде полиция объявила состояние гражданского неповиновения. А также перекрыла центр города после того, как одного из офицеров ранили камнем во время конфликта с участниками протестов. А в штате Нью-Мексико во время демонстраций произошла стрельба.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Украина все еще не соответствует минимальным стандартам прозрачного и подотчетного бюджетирования, но движется в этом направлении. Об этом говорится в отчете Государственного департамента США по фискальной прозрачности в мире.

Верховный суд США постановил, что действующий закон о гражданских правах защищает представителей ЛГБТ сообщества от дискриминации на работе.