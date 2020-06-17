У свіжому випуску "Голосу Америки" за 16 червня – у Портленді поліція оголосила стан громадянської непокори. А також перекрила центр міста після того як одного з офіцерів поранило каменем під час конфлікту з учасниками протестів. А в штаті Нью-Мексико під час демонстрацій сталася стрілянина.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Україна все ще не відповідає мінімальним стандартам прозорого і підзвітного бюджетування, але рухається у цьому напрямку. Про це йдеться у звіті Державного департаменту США з фіскальної прозорості у світі.

Верховний суд США постановив, що чинний закон про громадянські права захищає представників ЛГБТ спільноти від дискримінації на роботі.