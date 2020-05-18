Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Голос Америки: В Техасе зафиксировали почти 2 тысячи больных COVID-19 за сутки

- Читати новину українською
Голос Америки
Голос Америки / 24 канал

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Техасе, штате, который начал ослаблять карантин одним из первых, зафиксировали крупнейший за день скачок количества новых случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировали примерно 1800 новых случаев.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Посольство США призвало Россию прекратить "старые традиции", которые причиняют страдания Крыму.

Европа продолжает ослаблять карантинные ограничения.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости США Голос Америки
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Я ненавижу то проклятое государство
сегодня , 22:00 Я ненавижу то проклятое государство
Олег Сенцов
Как эффективно решать конфликт с помощью игр
сегодня , 21:18 Как эффективно решать конфликт с помощью игр
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
сегодня , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!