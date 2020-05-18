Голос Америки: В Техасе зафиксировали почти 2 тысячи больных COVID-19 за сутки

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Техасе, штате, который начал ослаблять карантин одним из первых, зафиксировали крупнейший за день скачок количества новых случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировали примерно 1800 новых случаев.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Посольство США призвало Россию прекратить "старые традиции", которые причиняют страдания Крыму. Европа продолжает ослаблять карантинные ограничения.