Голос Америки: У Техасі зафіксували майже 2 тисячі хворих на COVID-19 за добу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Техасі, штаті, який почав послаблювати карантин одним із перших, зафіксували найбільший за день стрибок у кількості нових випадків інфікування COVID-19. Зафіксували приблизно 1800 нових випадків.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Посольство США закликало Росію припинити "старі традиції", які завдають страждання Криму.
Європа продовжує послаблювати карантинні обмеження.
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