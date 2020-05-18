Голос Америки: У Техасі зафіксували майже 2 тисячі хворих на COVID-19 за добу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Техасі, штаті, який почав послаблювати карантин одним із перших, зафіксували найбільший за день стрибок у кількості нових випадків інфікування COVID-19. Зафіксували приблизно 1800 нових випадків.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Посольство США закликало Росію припинити "старі традиції", які завдають страждання Криму. Європа продовжує послаблювати карантинні обмеження.