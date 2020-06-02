В свежем выпуске "Голоса Америки" за 2 июня – пока под Белым домом продолжался мирный протест, Дональд Трамп выступил с речью. В ней он назвал себя президентом закона и порядка. Также заявил, что демонстранты совершают акты внутреннего террора. Он призвал власть на местах положить конец погромам и беззаконию, а если нет, то Трамп сам вмешается.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Почти 40 крупных городов США ввели комендантские часы, а в половине штатов патрулировать улицы помогают отряды национальной гвардии.