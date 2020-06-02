У свіжому випуску "Голосу Америки" за 2 червня – поки під Білим домом тривав мирний протест, Дональд Трамп виступив з промовою. В ній він назвав себе президентом закону та порядку. Також заявив, що демонстранти здійснюють акти внутрішнього терору. Він закликав владу на місцях покласти кінець погромам та беззаконню, а якщо ні, то Трамп сам втрутиться.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Майже 40 великих міст США запровадили комендантські години, а в половині штатів патрулювати вулиці допомагають загони національної гвардії.