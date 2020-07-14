В свежем выпуске "Голоса Америки" за 14 июля – Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили детали возможной встречи с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Речь идет о проведении саммита лидеров 5 стран постоянных членов Совета безопасности ООН.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Политический штаб Джо Байдена начал вторую волну своей рекламной компании, которая неожиданно для многих сконцентрирована на Техасе. Калифорния снова закрывается на карантин. Губернатор штата издал соответствующий указ из-за резкого роста случаев заражений коронавирусом. Как салон красоты Gbar в Лос-Анджелесе, владелицами которого являются две киевлянки, выживает в условиях пандемии коронавируса.