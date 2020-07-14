Голос Америки: Трамп и Путин вскоре могут сесть за стол переговоров
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 14 июля – Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили детали возможной встречи с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Речь идет о проведении саммита лидеров 5 стран постоянных членов Совета безопасности ООН.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
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