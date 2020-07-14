У свіжому випуску "Голосу Америки" за 14 липня – Майк Помпео та Сергій Лавров обговорили деталі моживої зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Йдеться про проведення саміту лідерів 5-т країн постійних членів Ради безпеки ООН.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

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