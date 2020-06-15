В свежем выпуске "Голоса Америки" за 15 июня – новые акции протеста в Атланте вспыхнули после того, как полицейский застрелил 27-летнего чернокожего мужчину – Рейшарда Брукса. Люди выступили против полицейского произвола.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В американском городе Сиэтл протестуют жители против полицейского произвола. Они заняли пустой участок полиции и объявили район вокруг него "автономной зоной".