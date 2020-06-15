У свіжому випуску "Голосу Америки" за 15 червня – нові акції протесту в Атланті спалахнули після того, як поліцейський застрелив 27-річного чорношкірого чоловіка – Рейшарда Брукса. люди виступили проти поліцейського свавілля.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: В американському місті Сіетл протестуюють мешканці проти поліцейського свавілля. Вони зайняли пустий відділок поліції та оголосили район навколо нього "автономною зоною".