Голос Америки: Угроза повторной вспышки COVID-19 в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – накануне американские специалисты предупредили о возможной угрозе повторного возгорания пандемии коронавируса в Америке. Также ведущий эксперт Белого Дома Энтони Фаучи заявил, что количество смертей от коронавируса в штатах, вероятно, является большим, чем зарегистрировано.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки.