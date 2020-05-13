Голос Америки: Угроза повторной вспышки COVID-19 в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – накануне американские специалисты предупредили о возможной угрозе повторного возгорания пандемии коронавируса в Америке. Также ведущий эксперт Белого Дома Энтони Фаучи заявил, что количество смертей от коронавируса в штатах, вероятно, является большим, чем зарегистрировано.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
У США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:13 Масштабные протесты перевозчиков в разных городах Украины: фото, видео
сегодня , 16:12 В неадекватном состоянии насиловал меня: Снежана Онопко раскрыла шокирующие детали брачной жизни
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии