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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Голос Америки: Угроза повторной вспышки COVID-19 в США

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – накануне американские специалисты предупредили о возможной угрозе повторного возгорания пандемии коронавируса в Америке. Также ведущий эксперт Белого Дома Энтони Фаучи заявил, что количество смертей от коронавируса в штатах, вероятно, является большим, чем зарегистрировано.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

У США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
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