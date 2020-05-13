Голос Америки: Загроза повторного спалаху COVID-19 у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – напередодні американські фахівці попередили про можливу загрозу повторного спалаху пандемії коронавірусу в Америці. Також провідний експерт Білого Дому Ентоні Фаучі заявив, що кількість смертей від коронавірусу в штатах, ймовірно, є більшою, ніж зареєстровано.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
У США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки.
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