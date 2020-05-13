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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Голос Америки: Загроза повторного спалаху COVID-19 у США

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – напередодні американські фахівці попередили про можливу загрозу повторного спалаху пандемії коронавірусу в Америці. Також провідний експерт Білого Дому Ентоні Фаучі заявив, що кількість смертей від коронавірусу в штатах, ймовірно, є більшою, ніж зареєстровано.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

У США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Голос Америки
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