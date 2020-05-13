Голос Америки: Загроза повторного спалаху COVID-19 у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – напередодні американські фахівці попередили про можливу загрозу повторного спалаху пандемії коронавірусу в Америці. Також провідний експерт Білого Дому Ентоні Фаучі заявив, що кількість смертей від коронавірусу в штатах, ймовірно, є більшою, ніж зареєстровано.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки.