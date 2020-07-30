В свежем выпуске "Голоса Америки" за 29 июля – руководители четырех технологических гигантов – Google, Apple, Facebook, Amazon – свидетельствуют о том, не злоупотребляют ли они властью в интернете и не подавляют конкуренцию.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Київ і Тегеран розпочали переговори про відшкодування за збитий іранськими військовими літак МАУ. У катастрофі загинули усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Джо Байден, ймовірний кандидат у президенти від демократичної партії, вже наступного тижня може оголосити, кого хоче бачити своїм віце-президентом.