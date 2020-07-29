У свіжому випуску "Голосу Америки" за 29 липня – керівники чотирьох технологічних гігантів – Google, Apple, Facebook, Amazon – свідчать в Конгресі США. Зокрема про те, чи не зловживають вони владою в інтернеті та чи не придушують конкуренцію.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Київ і Тегеран розпочали переговори про відшкодування за збитий іранськими військовими літак МАУ. У катастрофі загинули усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Джо Байден, ймовірний кандидат у президенти від демократичної партії, вже наступного тижня може оголосити, кого хоче бачити своїм віце-президентом.