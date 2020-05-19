Голос Америки: Во время испытаний медики зафиксировали эффективность вакцины против COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" – предварительные испытания одной из потенциальных вакцин от COVID-19 в Калифорнии показали их эффективность. Речь идет о вакцине, которую разработала американская компания "Модерна" в партнерстве с Национальным институтом здоровья США. Во время тестирования организм начал вырабатывать антитела к этому вирусу.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Трамп висунув ультиматум ВООЗ – протягом 30 днів зобов'язатися провести реформи своєї діяльності або ж ті повністю втратять фінансування США.
Дональд Трамп приймає ліки, які нібито допомагають запобігти зараженню на COVID-19.
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