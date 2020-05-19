Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Голос Америки: Во время испытаний медики зафиксировали эффективность вакцины против COVID-19

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – предварительные испытания одной из потенциальных вакцин от COVID-19 в Калифорнии показали их эффективность. Речь идет о вакцине, которую разработала американская компания "Модерна" в партнерстве с Национальным институтом здоровья США. Во время тестирования организм начал вырабатывать антитела к этому вирусу.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Трамп висунув ультиматум ВООЗ – протягом 30 днів зобов'язатися провести реформи своєї діяльності або ж ті повністю втратять фінансування США.

Дональд Трамп приймає ліки, які нібито допомагають запобігти зараженню на COVID-19.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: исследования Новости США Голос Америки
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему Кучма не самый лучший президент?
сегодня , 21:30 Почему Кучма не самый лучший президент?
Денис Казанський
Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
сегодня , 21:21 Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
Северин Трач
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк