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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: Під час випробування медики зафіксували ефективність вакцини проти COVID-19

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – попередні випробування однієї із потенційних вакцин від COVID-19 у Каліфорнії показали їх ефективність. Йдеться про вакцину, яку розробила американська компанія "Модерна" у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США. Під час тестування організм почав виробляти антитіла до цього вірусу.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Трамп висунув ультиматум ВООЗ – протягом 30 днів зобов'язатися провести реформи своєї діяльності або ж ті повністю втратять фінансування США.

Дональд Трамп приймає ліки, які нібито допомагають запобігти зараженню на COVID-19.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: дослідження Новини США Голос Америки
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