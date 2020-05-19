Голос Америки: Під час випробування медики зафіксували ефективність вакцини проти COVID-19
У свіжому випуску "Голосу Америки" – попередні випробування однієї із потенційних вакцин від COVID-19 у Каліфорнії показали їх ефективність. Йдеться про вакцину, яку розробила американська компанія "Модерна" у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США. Під час тестування організм почав виробляти антитіла до цього вірусу.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Трамп висунув ультиматум ВООЗ – протягом 30 днів зобов'язатися провести реформи своєї діяльності або ж ті повністю втратять фінансування США.
Дональд Трамп приймає ліки, які нібито допомагають запобігти зараженню на COVID-19.
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