Голос Америки: Під час випробування медики зафіксували ефективність вакцини проти COVID-19

У свіжому випуску "Голосу Америки" – попередні випробування однієї із потенційних вакцин від COVID-19 у Каліфорнії показали їх ефективність. Йдеться про вакцину, яку розробила американська компанія "Модерна" у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США. Під час тестування організм почав виробляти антитіла до цього вірусу.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Трамп висунув ультиматум ВООЗ – протягом 30 днів зобов'язатися провести реформи своєї діяльності або ж ті повністю втратять фінансування США. Дональд Трамп приймає ліки, які нібито допомагають запобігти зараженню на COVID-19.