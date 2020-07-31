В свежем выпуске "Голоса Америки" за 31 июля – республиканцы в Конгрессе отвергли идею Трампа о возможном переносе даты президентских выборов в США. Они назвали это плохой идеей, к которой нельзя относиться серьезно.

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