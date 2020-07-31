У свіжому випуску "Голосу Америки" за 31 липня – республіканці у Конгресі відкинули ідею Трампа про можливе перенесення дати президентських виборів у США. Вони назвали це поганою ідеєю, до якої не можна ставитися серйозно.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Група американських сенаторів подала на розгляд новий законопроєкт, який передбачає стратегічну підтримку України, а також до 300 мільйонів доларів щорічної оборонної допомоги.

Наймасовіший політичний мітинг за 10 років пройшов напередодні у Білорусі. За даними правозахисного центру "Весна", на акцію підтримки Світлани Тихановської вийшли понад 60 тисяч людей.

На виборах у США в 2020 році вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук, куди входить Чикаго та його передмістя.