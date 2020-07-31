В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 июля – госсекретарь США Майк Помпео впервые за 15 месяцев свидетельствует в Сенате. Китай и Россия были главными темами слушаний. Помпео заявил, что Россия – это дестабилизирующая авторитарная сила – в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Накануне на Капитолийском холме свидетельствовали руководители 4 крупнейших американских технологических компаний: Amazon, Apple, Google и Facebook. Это назвали, вероятно, самой большой за историю "концентрацией богатства на слушании в Конгрессе". Законодатели решают, применять ли против бывших стартапов, а теперь гигантов технологического мира, антимонопольное законодательство.

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт и одна из богатейших женщин мира за год пожертвовала 1,7 миллиарда долларов более чем сотне организаций.