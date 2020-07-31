У свіжому випуску "Голосу Америки" за 30 липня – держсекретар США Майк Помпео вперше за 15 місяців свідчить у Сенаті. китай і Росія були головними темами слухань. Помпео заявив, що Росія – дестабілізуюча авторитарна сила – в Україні, Лівії, Сирії та всередині західних демократій.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Напередодні на Капітолійському пагорбі свідчили керівники 4 найбільших американських технологічних компаній: Amazon, Apple, Google і Facebook. Це назвали, ймовірно, найбільшою за історію "концентрацією багатства на слуханні в Конгресі". Законодавці вирішують, чи застосовувати проти колишніх стартапів, а тепер гігантів технологічно світу, антимонопольне законодавство.

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт і одна з найбагатших жінок світу за рік пожертвувала 1,7 мільярда доларів понад сотні організацій.