Об этом в своей колонке для LAT пишет американский колумнист Джон Голдберг.

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно только посочувствовать. Кинжал Владимира Путина направлен в сердце Украины. В течение нескольких месяцев он мобилизовал войска вдоль украинской границы. Недавнее развертывание войск на почти незащищенной границе Украины с Беларусью повышает вероятность нанесения молниеносного удара по Киеву. У Зеленского есть все основания терять хладнокровие. И все же он, кажется, единственный игрок в этом кризисе, который следит за мячом", – считает Голдберг.

Он констатирует, что несмотря на сложность ситуации, Зеленскому удается реагировать на заявления лидеров стран, которые не всегда избирательны и сдержаны в своих оценках и комментариях. Так, в ответ на оплошность президента Байдена о "незначительном вторжении" в Украину, которое, вероятно, вызовет более сдержанную реакцию со стороны Америки и НАТО, Зеленский написал в твиттере: "Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и мало горя от потери близких". А после этого он указал западным странам, в том числе США, на разжигание паники разговорами о том, что разрушительная война сейчас неизбежна.

"Эти сигналы исходили даже от уважаемых мировых лидеров, которые говорят открыто и недипломатическим языком. Они просто говорят: "Завтра будет война". Это паника", — цитирует Зеленского Голдберг.

И на фоне заявлений международных лидеров, из России доносятся высказывания о том, что они не намерены развязывать войну. И якобы это США нагнетают и провоцируют эскалацию ситуации в Украине. При этом Россия сосредоточила технику и войска на границе с Украиной.

В этой ситуации, по мнению автора, Зеленский справедливо утверждает, что США уже должны были ввести санкции против России. Так бы Штаты показали, что уже сама угроза войны от Путина неприемлема и дали ему понять, насколько плохи могут быть дела в случае продолжения агрессии.