Про це у своїй колонці для LAT пише американський колумніст Джон Голдберг.

"Президенту України Володимиру Зеленському можна лише поспівчувати. Кинжал Володимира Путіна спрямований у серце України. Протягом кількох місяців він мобілізував війська вздовж українського кордону. Нещодавнє розгортання військ на майже незахищеному кордоні України з Білорусією підвищує ймовірність завдання блискавичного удару по Києву. Зеленський має всі підстави втрачати холоднокровність. І все ж таки він, здається, єдиний гравець у цій кризі, яка стежить за м'ячем", – вважає Голдберг.

Він констатує, що попри складність ситуації, Зеленському вдається реагувати на заяви лідерів країн, які не завжди вибіркові та стримані у своїх оцінках та коментарях. Так, у відповідь на помилку президента Байдена про "незначне вторгнення" в Україну, яке, ймовірно, викличе більш стриману реакцію з боку Америки та НАТО, Зеленський написав у Твіттері: "Ми хочемо нагадати великим державам, що не буває дрібних вторгнень та малих націй. Так само як не буває дрібних жертв і мало горя від втрати близьких". А після цього він звернув увагу західних країн, у тому числі США, на розпалювання паніки розмовами про те, що руйнівна війна зараз неминуча.

"Ці сигнали виходили навіть від шанованих світових лідерів, які говорять відкрито та недипломатичною мовою. Вони просто кажуть: "Завтра буде війна". Це паніка", – цитує Зеленського Голдберг.

І на тлі заяв міжнародних лідерів з Росії долинають висловлювання про те, що вони не мають наміру розв'язувати війну. І нібито це США нагнітають та провокують ескалацію ситуації в Україні. При цьому Росія зосередила техніку та війська на кордоні з Україною.

У цій ситуації, на думку автора, Зеленський слушно стверджує, що США вже мали запровадити санкції проти Росії. Так би Штати показали, що вже сама загроза війни від Путіна неприйнятна і дали йому зрозуміти, наскільки погані можуть бути справи у разі продовження агресії.