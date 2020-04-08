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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Голос Америки: 75% больниц в США переполнены пациентами с COVID-19

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты Америки потеряли уже более 11 тысяч людей в борьбе с COVID-19. 75% больниц в стране переполнены пациентами со смертельным недугом. Американские военные строят еще 22 дополнительных госпиталя для лечения больных.

      Також у випуску:

      Американці вимагають фінансову допомогу від держави, адже багато з них залишились без роботи через пандемію.

      Влада США не може передбачити, доки триватиме карантин через недугу.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Больница Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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