Голос Америки: 75% больниц в США переполнены пациентами с COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты Америки потеряли уже более 11 тысяч людей в борьбе с COVID-19. 75% больниц в стране переполнены пациентами со смертельным недугом. Американские военные строят еще 22 дополнительных госпиталя для лечения больных.
Також у випуску:
Американці вимагають фінансову допомогу від держави, адже багато з них залишились без роботи через пандемію.
Влада США не може передбачити, доки триватиме карантин через недугу.
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