Голос Америки: 75% лікарень у США переповнені пацієнтами із COVID-19
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполучені Штати Америки втратили вже понад 11 тисяч людей у боротьбі із COVID-19. 75% лікарень в країні переповнені пацієнтами із смертельною недугою. Американські військові будують ще 22 додаткові шпиталі для лікування хворих.
Також у випуску:
Американці вимагають фінансову допомогу від держави, адже багато з них залишились без роботи через пандемію.
Влада США не може передбачити, доки триватиме карантин через недугу.
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