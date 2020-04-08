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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: 75% лікарень у США переповнені пацієнтами із COVID-19

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполучені Штати Америки втратили вже понад 11 тисяч людей у боротьбі із COVID-19. 75% лікарень в країні переповнені пацієнтами із смертельною недугою. Американські військові будують ще 22 додаткові шпиталі для лікування хворих.

      Також у випуску:

      Американці вимагають фінансову допомогу від держави, адже багато з них залишились без роботи через пандемію.

      Влада США не може передбачити, доки триватиме карантин через недугу.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Лікарня Дональд Трамп Новини США Голос Америки
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