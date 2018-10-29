Голос Америки. Как ветераны АТО бегали марафон в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – в Вашингтоне прошел марафон морской пехоты, где по традиции приняли участие военные и ветераны из 60 стран мира, в том числе и Украины. Они преодолевали десятки километров на протезах и ручных велосипедах, но с высоко поднятой головой.
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Источник: 24 канал
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