Голос Америки. Как ветераны АТО бегали марафон в США

В свежем выпуске "Голос Америки" – в Вашингтоне прошел марафон морской пехоты, где по традиции приняли участие военные и ветераны из 60 стран мира, в том числе и Украины. Они преодолевали десятки километров на протезах и ручных велосипедах, но с высоко поднятой головой.

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