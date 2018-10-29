Голос Америки. Як ветерани АТО бігали марафон в США

У свіжому випуску "Голос Америки" – у Вашингтоні пройшов марафон морської піхоти, де за традицією взяли участь військові та ветерани з 60 країн світу, зокрема і України. Вони долали десятки кілометрів на протезах та ручних велосипедах, але з високо піднятою головою.

Також у випуску: Прокурори вимагають засудити до смертної кари чоловіка, який вчинив стрілянину в синагозі у Пітсбургу. У Пенсильванії тривають жалобні заходи. Цукерки або смерть – Білий дім в полоні містичних істот