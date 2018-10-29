Голос Америки. Як ветерани АТО бігали марафон в США
У свіжому випуску "Голос Америки" – у Вашингтоні пройшов марафон морської піхоти, де за традицією взяли участь військові та ветерани з 60 країн світу, зокрема і України. Вони долали десятки кілометрів на протезах та ручних велосипедах, але з високо піднятою головою.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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