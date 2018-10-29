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      Голос Америки. Як ветерани АТО бігали марафон в США

      Голос Америки 127 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – у Вашингтоні пройшов марафон морської піхоти, де за традицією взяли участь військові та ветерани з 60 країн світу, зокрема і України. Вони долали десятки кілометрів на протезах та ручних велосипедах, але з високо піднятою головою.

      Також у випуску:

      Прокурори вимагають засудити до смертної кари чоловіка, який вчинив стрілянину в синагозі у Пітсбургу.

      У Пенсильванії тривають жалобні заходи.

      Цукерки або смерть – Білий дім в полоні містичних істот

      Теги: Новини України Новини США Війна на Донбасі Збройні Сили України Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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