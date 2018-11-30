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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки. Администрация Белого дома прокомментировала вмешательство России в выборы

      Голос Америки 39 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование вмешательства России в американские выборы подрывает отношения Вашингтона с Москвой. Она также отметила, что причиной отмены встречи Трампа и Путина в Аргентине является именно агрессия РФ в Азовском море.

      Также в выпуске:

      Как российская агрессия в Черном и Азовском море скажется на военном сотрудничестве между США и Украиной.

      Дональд Трамп прокомментировал отмену встречи с Путиным на G20.

      Теги: Конфликт в Азовском море Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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