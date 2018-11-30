Голос Америки. Администрация Белого дома прокомментировала вмешательство России в выборы

В свежем выпуске "Голоса Америки" – пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование вмешательства России в американские выборы подрывает отношения Вашингтона с Москвой. Она также отметила, что причиной отмены встречи Трампа и Путина в Аргентине является именно агрессия РФ в Азовском море.

Также в выпуске: Как российская агрессия в Черном и Азовском море скажется на военном сотрудничестве между США и Украиной. Дональд Трамп прокомментировал отмену встречи с Путиным на G20.