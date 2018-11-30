Голос Америки. Адміністрація Білого дому прокоментувала втручання Росії у вибори

У свіжому випуску "Голосу Америки" – прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що розслідування втручання Росії у американські вибори підриває відносини Вашингтону з Москвою. Вона також наголосила, що причиною скасування зустрічі Трампа та Путіна в Аргентині є саме агресія РФ у Азовському морі.

Також у випуску: Як російська агресія в Чорному і Азовському морі позначиться на військовій співпраці між США та Україною. Дональд Трамп прокоментував скасування зустрічі із Путіним на G20.