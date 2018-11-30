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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Голос Америки. Адміністрація Білого дому прокоментувала втручання Росії у вибори

      Голос Америки 137 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що розслідування втручання Росії у американські вибори підриває відносини Вашингтону з Москвою. Вона також наголосила, що причиною скасування зустрічі Трампа та Путіна в Аргентині є саме агресія РФ у Азовському морі.

      Також у випуску:

      Як російська агресія в Чорному і Азовському морі позначиться на військовій співпраці між США та Україною.

      Дональд Трамп прокоментував скасування зустрічі із Путіним на G20.

      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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