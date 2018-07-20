Голос Америки. Администрация США не рассматривает поддержку незаконного референдума на Донбассе
В свежем выпуске Голос Америки – по словам представителей администрации президента, Минские договоренности – единственный, легитимный процесс решения конфликта на Донбассе.
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Источник: 24 канал
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