Голос Америки. Администрация США не рассматривает поддержку незаконного референдума на Донбассе

В свежем выпуске Голос Америки – по словам представителей администрации президента, Минские договоренности – единственный, легитимный процесс решения конфликта на Донбассе.

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