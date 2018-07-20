Голос Америки. Адміністрація США не розглядає підтримку незаконного референдуму на Сході України

У свіжому випуску Голос Америки – за словами представників у адміністрації президента, Мінські домовленості – єдиний, легітимний процес вирішення конфлікту на Донбасі.

Також у випуску: Дежрсекретар Помпео сподівається, що Україна вдало проведе вибори-2019. Новий виток торгівельної війни США й Китаю, Трамп може накласти мита на всі імпортні китайські товари у 500 мільярдів доларів у рік.