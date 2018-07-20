Голос Америки. Адміністрація США не розглядає підтримку незаконного референдуму на Сході України
У свіжому випуску Голос Америки – за словами представників у адміністрації президента, Мінські домовленості – єдиний, легітимний процес вирішення конфлікту на Донбасі.
Також у випуску:
Дежрсекретар Помпео сподівається, що Україна вдало проведе вибори-2019.
Новий виток торгівельної війни США й Китаю, Трамп може накласти мита на всі імпортні китайські товари у 500 мільярдів доларів у рік.
Джерело: 24 канал
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