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Голос Америки. Адміністрація США не розглядає підтримку незаконного референдуму на Сході України

Голос Америки 68 Читать новость на русском

У свіжому випуску Голос Америки – за словами представників у адміністрації президента, Мінські домовленості – єдиний, легітимний процес вирішення конфлікту на Донбасі.

Також у випуску:

Дежрсекретар Помпео сподівається, що Україна вдало проведе вибори-2019.

Новий виток торгівельної війни США й Китаю, Трамп може накласти мита на всі імпортні китайські товари у 500 мільярдів доларів у рік.

Теги: Новини США Гроші Майк Помпео Дональд Трамп Голос Америки Мінські домовленості Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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