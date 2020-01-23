Голос Америки: Активисты устроили протест в здании Сената
В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время судебного рассмотрения импичмента Трампа, в одном из зданий Сената прошел молчаливый протест. Американцы требовали окончательной отставки действующего президента США. Протестующие планируют собираться в одинаковых футболках ежедневно, в течение всего периода судебной процедуры.
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В Сенате продолжается второй день судебного рассмотрения дела об импичменте президента Америки. Именно сенаторы будут решать, виновен ли Трамп и отстранять ли его от власти.
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