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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Голос Америки: Активисты устроили протест в здании Сената

      Голос Америки 10 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время судебного рассмотрения импичмента Трампа, в одном из зданий Сената прошел молчаливый протест. Американцы требовали окончательной отставки действующего президента США. Протестующие планируют собираться в одинаковых футболках ежедневно, в течение всего периода судебной процедуры.

      Также в выпуске:

      В Сенате продолжается второй день судебного рассмотрения дела об импичменте президента Америки. Именно сенаторы будут решать, виновен ли Трамп и отстранять ли его от власти.

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      Теги: Голос Америки Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа День соборности
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