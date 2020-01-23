Голос Америки: Активісти влаштували протест у будівлі Сенату

У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час судового розгляду імпічменту Трампа, в одній із будівель Сенату відбувася мовчазний протест. Американці вимагали остаточної відставки чинного президента США. Протестувальники планують збиратися в однакових футболках щодня, протягом всього періоду судової процедури.

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У Сенаті триває другий день судового розгляду справи про імпічмент президента Америки. Саме сенатори вирішуватимуть, чи винний Трамп, і чи відсторонювати його від влади.

22 січня у Філадельфії відкрили почесне консульство України. Очолила його Ірина Мазур – правниця, активістка української громади в Пенсильванії.