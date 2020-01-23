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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Голос Америки: Активісти влаштували протест у будівлі Сенату

      Голос Америки 17 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час судового розгляду імпічменту Трампа, в одній із будівель Сенату відбувася мовчазний протест. Американці вимагали остаточної відставки чинного президента США. Протестувальники планують збиратися в однакових футболках щодня, протягом всього періоду судової процедури.

      Також у випуску:

      У Сенаті триває другий день судового розгляду справи про імпічмент президента Америки. Саме сенатори вирішуватимуть, чи винний Трамп, і чи відсторонювати його від влади.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа День соборності
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