Голос Америки. Американцев освободили из тюрьмы КНДР

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – освобожденные из тюрьмы КНДР американцы чувствуют себя хорошо, в США их доставил госсекретарь Помпео, а Трамп будет лично встречать их в 2 ночи.

Также в выпуске: Как выход США из иранской ядерной сделки может повлиять на встречу Трампа и Ким Чен Ына.



Почему сенатор Маккейн, который планирует собственное погребение, не хочет, чтобы прощаться с ним пришел Трамп.