Голос Америки. Американцев освободили из тюрьмы КНДР
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – освобожденные из тюрьмы КНДР американцы чувствуют себя хорошо, в США их доставил госсекретарь Помпео, а Трамп будет лично встречать их в 2 ночи.
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Как выход США из иранской ядерной сделки может повлиять на встречу Трампа и Ким Чен Ына.
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Источник: 24 Канал
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