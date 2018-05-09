Голос Америки. Американців звільнили з тюрми КНДР
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – звільнені з тюрми КНДР американці почуваються добре, до США їх доправив держсекретар Помпео, а Трамп особисто зустрічатиме їх о 2 ночі.
Також у випуску:
Як вихід США із іранської ядерної угоди може вплинути на зустріч Трампа і Кім Чен Ина.
Чому сенатор Маккейн, який планує власне поховання, не хоче, щоб прощатись із ним прийшов Трамп.
Джерело: 24 Канал
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