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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Голос Америки: Американцы массово теряют работу из-за пандемии коронавируса

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      В свежем выпуске "Голоса Америки" – за прошлую неделю на пособие по безработице отправились дополнительно 6 миллионов 600 тысяч американцев. В общем, за 2 недели такие запросы подали 17 миллионов жителей США. По словам экспертов, уровень безработицы продолжит расти, и может достичь пика в следующие несколько месяцев.

      Также в выпуске:

      Уже в эти выходные количество смертей от COVID-19 в США может достичь пика. Такие прогнозы сообщили в Институте метрики и оценки здоровья.

      Более 2 миллионов американцев уже сдали тесты на коронавирус. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Голос Америки Коронавирус COVID-19 Новости США
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