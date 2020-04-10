Голос Америки: Американцы массово теряют работу из-за пандемии коронавируса

В свежем выпуске "Голоса Америки" – за прошлую неделю на пособие по безработице отправились дополнительно 6 миллионов 600 тысяч американцев. В общем, за 2 недели такие запросы подали 17 миллионов жителей США. По словам экспертов, уровень безработицы продолжит расти, и может достичь пика в следующие несколько месяцев.

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Уже в эти выходные количество смертей от COVID-19 в США может достичь пика. Такие прогнозы сообщили в Институте метрики и оценки здоровья.

Более 2 миллионов американцев уже сдали тесты на коронавирус. Об этом заявил президент Дональд Трамп.