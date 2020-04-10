Голос Америки: Американці масово втрачають роботу через пандемію коронавірусу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – за минулий тиждень на допомогу через безробіття подалися додатково 6 мільйонів 600 тисяч американців. Загалом, за 2 тижні такі запити подали 17 мільйонів мешканців США. За словами експертів, рівень безробіття продовжить зростати, і може сягнути піку в наступні кілька місяців.

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Вже цих вихідних кількість смертей від COVID-19 у США може сягнути піку. Такі прогнози повідомили в Інституті метрики та оцінки здоров’я.

Понад 2 мільйони американців вже здали тести на коронавірус. Про це заявив президент Дональд Трамп.