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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: Американці масово втрачають роботу через пандемію коронавірусу

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – за минулий тиждень на допомогу через безробіття подалися додатково 6 мільйонів 600 тисяч американців. Загалом, за 2 тижні такі запити подали 17 мільйонів мешканців США. За словами експертів, рівень безробіття продовжить зростати, і може сягнути піку в наступні кілька місяців.

      Також у випуску:

      Вже цих вихідних кількість смертей від COVID-19 у США може сягнути піку. Такі прогнози повідомили в Інституті метрики та оцінки здоров’я.

      Понад 2 мільйони американців вже здали тести на коронавірус. Про це заявив президент Дональд Трамп.

       

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Коронавірус COVID-19 Голос Америки Новини США
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