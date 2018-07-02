Голос Америки. Американская торговая палата начала кампанию против таможенной политики Трампа

Голос Америки. Американская торговая палата начала кампанию против таможенной политики ТрампаГолос Америки 35 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – крупнейшее объединение предпринимателей США – Американская торговая палата, в понедельник, 2 июля, начала официальную кампанию против таможенной политики президента Дональда Трампа.
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Источник: 24 канал
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