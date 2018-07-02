Голос Америки. Американская торговая палата начала кампанию против таможенной политики Трампа

В свежем выпуске "Голос Америки" – крупнейшее объединение предпринимателей США – Американская торговая палата, в понедельник, 2 июля, начала официальную кампанию против таможенной политики президента Дональда Трампа.

Также в выпуске: 6 американских сенаторов прибыли в Россию. Это первая делегация такого уровня с 2016 года. В Мексике – смена власти. На президентских выборах более 53% голосов одержал бывший мэр Мехико сити Андрес Обрадор.