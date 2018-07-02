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Голос Америки. Американська торговельна палата розпочала кампанію проти митної політики Трампа

Голос Америки 127 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – найбільше об'єднання підприємців США – Американська торговельна палата, у понеділок, 2 липня, розпочала офіційну кампанію проти митної політики президента Дональда Трампа.

Також у випуску:

6 американських сенаторів прибули в Росію. Це перша делегація такого рівня з 2016 року. 

У Мексиці – зміна влади. На президентських виборах понад 53% голосів здобув колишній мер Мехіко сіті Андрес Обрадор.

Теги: Дональд Трамп Новини США Мексика Голос Америки Новини Росії
Джерело: 24 канал
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