Голос Америки. Американська торговельна палата розпочала кампанію проти митної політики Трампа

У свіжому випуску "Голос Америки" – найбільше об'єднання підприємців США – Американська торговельна палата, у понеділок, 2 липня, розпочала офіційну кампанію проти митної політики президента Дональда Трампа.

Також у випуску: 6 американських сенаторів прибули в Росію. Це перша делегація такого рівня з 2016 року. У Мексиці – зміна влади. На президентських виборах понад 53% голосів здобув колишній мер Мехіко сіті Андрес Обрадор.