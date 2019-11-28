Голос Америки: Apple пристыдили за использование карт Украины без Крыма

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Apple указывает для российских пользователей Крым как территорию РФ. Это вызвало возмущение как в Украине, так и среди обозревателей на Западе. Свое недовольство такими действиями компании выразили, в частности, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и бывшая советница президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Также в выпуске: Госдепартамент США выступил с заявлением о поддержке Украины накануне нормандской встречи, которая запланирована на 9 декабря. В Вашингтоне прошел забег против голода: как американцы помогают тем, кто не может себе позволить накрыть праздничный стол.