Голос Америки: Apple присоромили за використання карт України без Криму

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Apple вказує для російських користувачів Крим як територію РФ. Це викликало обурення як в Україні, так і серед оглядачів на Заході. Своє невдоволення такими діями компанії висловили, зокрема, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та колишня радниця президента США з національної безпеки Сьюзан Райс.

Також у випуску: Держдепартамент США виступив із заявою про підтримку України напередодні нормандської зустрічі, яка запланована на 9 грудня. У Вашингтоні пройшов забіг проти голоду: як американці допомагають тим, хто не може собі дозволити накрити святковий стіл.