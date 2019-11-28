Голос Америки: Apple присоромили за використання карт України без Криму
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Apple вказує для російських користувачів Крим як територію РФ. Це викликало обурення як в Україні, так і серед оглядачів на Заході. Своє невдоволення такими діями компанії висловили, зокрема, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та колишня радниця президента США з національної безпеки Сьюзан Райс.
Також у випуску:
Держдепартамент США виступив із заявою про підтримку України напередодні нормандської зустрічі, яка запланована на 9 грудня.
У Вашингтоні пройшов забіг проти голоду: як американці допомагають тим, хто не може собі дозволити накрити святковий стіл.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"МанЮнайтед" сенсаційно програв "Астані" та інші результати Ліги Європи: відеосьогодні , 00:26
-
"Динамо" поступилося "Мальме": 7 голів, вилучення та переможний гол в компенсований час – відеосьогодні , 00:09
-
Головні новини 28 листопада: обшуки у Звіробій, відставка Зеркаль та новий рейтинг Зеленського28 листопада , 22:30
Коментарі