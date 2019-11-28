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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      24 Канал Програми Голос Америки
      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Голос Америки: Apple присоромили за використання карт України без Криму

      Голос Америки 86 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Apple вказує для російських користувачів Крим як територію РФ. Це викликало обурення як в Україні, так і серед оглядачів на Заході. Своє невдоволення такими діями компанії висловили, зокрема, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та колишня радниця президента США з національної безпеки Сьюзан Райс.

      Також у випуску: 

      Держдепартамент США виступив із заявою про підтримку України напередодні нормандської зустрічі, яка запланована на 9 грудня.

      У Вашингтоні пройшов забіг проти голоду: як американці допомагають тим, хто не може собі дозволити накрити святковий стіл.

       

      Як зменшити біль у шлунку в домашніх умовах: ефективні способи
      28 листопада
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      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Анексія Криму
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