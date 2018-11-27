Голос Америки. Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина: известна причина
В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на саммите G20 и обсудят ряд вопросов, в частности и ситуацию в Украине.
Также в выпуске:
США выражают глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Керченском заливе.
Полномасштабного вторжения в Украину эксперты США не пророчат.
Какая миссия космического аппарата "Инсайт" на Марсе.
Источник: 24 канал
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