Голос Америки. Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина: известна причина

В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на саммите G20 и обсудят ряд вопросов, в частности и ситуацию в Украине.

Также в выпуске: США выражают глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Керченском заливе. Полномасштабного вторжения в Украину эксперты США не пророчат. Какая миссия космического аппарата "Инсайт" на Марсе.