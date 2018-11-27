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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина: известна причина

      Голос Америки 450 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на саммите G20 и обсудят ряд вопросов, в частности и ситуацию в Украине.

      Также в выпуске:

      США выражают глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Керченском заливе.

      Полномасштабного вторжения в Украину эксперты США не пророчат.

      Какая миссия космического аппарата "Инсайт" на Марсе.

      Теги: Новости Украины Новости США Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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