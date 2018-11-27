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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. Білий дім анонсував зустріч Трампа і Путіна: відомо причину

      Голос Америки 1038 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на саміті G20 і обговорять низку питань, зокрема і ситуацію в Україні.

      Також у випуску:

      США висловлюють глибоке занепокоєння з приводу інциденту у Керченській затоці.

      Повномасштабного вторгнення в Україну експерти США не пророкують.

      Яка місія космічного апарату "Інсайт" на Марсі.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Голос Америки Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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