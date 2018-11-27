Голос Америки. Білий дім анонсував зустріч Трампа і Путіна: відомо причину
У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на саміті G20 і обговорять низку питань, зокрема і ситуацію в Україні.
Також у випуску:
США висловлюють глибоке занепокоєння з приводу інциденту у Керченській затоці.
Повномасштабного вторгнення в Україну експерти США не пророкують.
Яка місія космічного апарату "Інсайт" на Марсі.
Джерело: 24 канал
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