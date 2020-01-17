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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Голос Америки: Белый дом незаконно задерживал военную помощь Украине

      Голос Америки 17 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Белый дом нарушил закон "О контроле задержек", когда летом 2019 года принял решение заморозить оборонительную помощь Украине. Об этом говорится в отчете, который обнародовал Офис правительственной подотчетности США.

      Также в выпуске: 

      Дело импичмента президента США Дональда Трампа официально передано на рассмотрение Сената.

      Лев Парнас раскрыл в интервью СМИ подробности своей работы в Украине: самые громкие заявления американского бизнесмена.

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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки
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