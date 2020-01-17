Голос Америки: Белый дом незаконно задерживал военную помощь Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Белый дом нарушил закон "О контроле задержек", когда летом 2019 года принял решение заморозить оборонительную помощь Украине. Об этом говорится в отчете, который обнародовал Офис правительственной подотчетности США.
Также в выпуске:
Дело импичмента президента США Дональда Трампа официально передано на рассмотрение Сената.
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