Голос Америки: Білий дім незаконно затримував військову допомогу Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім порушив закон "Про контроль затримок", коли влітку 2019 року прийняв рішення заморозити оборонну допомогу Україні. Про це йдеться у звіті, який оприлюднив Офіс урядової підзвітності США.

Також у випуску: Справа імпічменту президента США Дональда Трампа офіційно передана на розгляд Сенату. Лев Парнас розкрив в інтерв'ю ЗМІ подробиці своєї роботи в Україні: найгучніші заяви американського бізнесмена.