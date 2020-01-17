Голос Америки: Білий дім незаконно затримував військову допомогу Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім порушив закон "Про контроль затримок", коли влітку 2019 року прийняв рішення заморозити оборонну допомогу Україні. Про це йдеться у звіті, який оприлюднив Офіс урядової підзвітності США.
Також у випуску:
Справа імпічменту президента США Дональда Трампа офіційно передана на розгляд Сенату.
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