Голос Америки: Борьба США с коронавирусом

В свежем выпуске "Голоса Америки" – правительство США принимает все меры, чтобы сдержать распространение коронавируса в государстве, а также обеспечить своевременную проверку и лечение населения. Об этом президент Трамп заявил во время совещания с руководителями крупнейших медицинских страховых компаний страны. В Белом доме говорят, что все проверки на коронавирус будут бесплатными для пациентов.

Также в выпуске: В США зарегистрировано около 800 случаев заражения коронавирусом, а также умерли 28 человек. США запретили продажу нефти с собственного стратегического резерва из-за падения мировых цен на нефть. После того, как Россия не согласилась снизить объемы добычи.