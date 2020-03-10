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      Голос Америки: Борьба США с коронавирусом

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – правительство США принимает все меры, чтобы сдержать распространение коронавируса в государстве, а также обеспечить своевременную проверку и лечение населения. Об этом президент Трамп заявил во время совещания с руководителями крупнейших медицинских страховых компаний страны. В Белом доме говорят, что все проверки на коронавирус будут бесплатными для пациентов.

      Также в выпуске:

      В США зарегистрировано около 800 случаев заражения коронавирусом, а также умерли 28 человек.

      США запретили продажу нефти с собственного стратегического резерва из-за падения мировых цен на нефть. После того, как Россия не согласилась снизить объемы добычи.

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      10 марта
      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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